Sky | il Napoli sta provando a convincere Mertens ad andare a Dortmund

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) L’offerta, la più concreta, è arrivata dalla Germania: il Borussiavuole Driesa gennaio, e ha fatto più di un semplice sondaggio. Tanto che ilstarebbe cercando dil’attaccante ad accettare il trasferimento. Secondo Sky Sport, “ha ricevuto l’offerta del Borussiain questi giorni, è uno sviluppo che è diventato concreto con tanto di proposta al giocatore per gennaio. Ma da quello che sappiamo,non è intenzionato a trasferirsi in Germania. Al momento la risposta al Borussia è stata negativa, mentre ilstaa convincerlo ma non c’è accordo sulle cifre del rinnovo. Per ora, la situazione rimane uguale e in bilico aspettando gennaio”. Per contrattonon potrà trasferirsi in altri club italiani nel prossimo mercato invernale. Quindi o estero o nulla L'articolo Sky: ilstaa ...

