Vicenza | finisce con l’auto contro un ponticello | William muore a 21 anni

(Di martedì 24 dicembre 2019) Intorno alle tre della scorsa notte William Baudellini, 21, è uscito fuori strada mentre era alla guida della sua Golf a Longare, in provincia di Venezia. Il giovane si è schiantatouned è stato sbalzato fuori dall'abitacolo facendo un volo di diversi metri. Inutili i soccorsi, è morto sul colpo.

