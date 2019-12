Uomini e Donne | Raffaella Mennoia risponde alle accuse sui social

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 24 dicembre 2019), autrice del trono classico di, ha risposto ad alcuni commenti suiparlando di Sara Affi Fella, Cecilia Zagarrigo e Francesco Monte: ledel pubblico Da un po’ di tempo c’è una fetta del pubblico diche si sta lamentando del programma. Infatti, molte persone vorrebbero vedere sul trono ragazzi più genuini, così come lo è stata, ad esempio, Giulia Quattrociocche. Invece, la redazione continua a proporre la sedia rossa semprestesse persone che girano nei programmi di Maria De Filippi. Gli ultimi avvenimenti, poi, non sono andati a favore della redazione. In particolare, le vicende di Sara Affi Fella e Teresa Cilia hanno alimentato i dubbi del pubblico sul dating show. Sara Affi Fella ha finto per tutto il suo percorso sul trono mantenendo la sua relazione con Nicola Panico. Il suo unico obiettivo ...

matteosalvinimi : Noi siamo dalla sua parte, e abbracciamo le donne e gli uomini in divisa che rischiano la vita per difendere gli it… - Esercito : Dai microfoni di #RadioEsercito gli Auguri di buone feste del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Cor… - CFMozzecane : ??? 'Le differenze tra calcio maschile e femminile ci sono, certamente, ma vi assicuro che il pallone è lo stesso, i… -