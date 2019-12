Terremoti: 2 lievi scosse in provincia di Forlì-Cesena [DATI e MAPPE] (Di martedì 24 dicembre 2019) Due lievi scosse di terremoto sono state registrate stamattina in provincia di Forlì Cesena. La prima scossa, verificatasi alle 06:15, è stata di magnitudo 2, mentre la seconda scossa, di magnitudo 2.1, è stata rilevata alle 06:59. I comuni più vicini all’epicentro sono stati Tredozio, Marradi, Portico e San Benedetto. I Terremoti sono stati localizzati dalla Sala Sismica INGV-Roma. Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2019-12-24 06:59:56 ML 2.1 5 km W Tredozio (FC) 7 44.08 11.68 2019-12-24 06:15:01 ML 2.0 5 km W Tredozio (FC) 5 44.08 11.68 L'articolo Terremoti: 2 lievi scosse in provincia di Forlì-Cesena DATI e MAPPE Meteo Web.

