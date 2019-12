Temptation Island | Vittorio Collina lancia gravi accuse a Katia Fanelli

(Di martedì 24 dicembre 2019) Se queste sono le premesse, preparatevi a vivere un Natale tutto fuorché tranquillo.ha appena dato il via ad uno scontro infuocatissimo che coinvolge tutti i protagonisti della sesta edizione di, redazione compresa. E’ di poche ora fa, infatti, l’inedita rivelazione fatta a Sologossip.it: “mi tradiva prima dell’inizio del programma!” E non si ferma qui. Aggiunge che la redazione ne era venuta a conoscenza durante le registrazioni del reality show. Ma facciamo un passo indietro. Che i due abbiano lasciato separatamente l’ Is Morus Relais è storia nota; quello che ad alcuni può essere sfuggito è che, pochi giorni fa, la bionda fotonica ha voluto omaggiare la loro storia, nel giorno che sarebbe stato il loro terzo anniversario, scrivendo: Un vero sentimento non può svanire dall’oggi ...

Leggi la notizia su trendit

KontroKulturaa : Temptation Island: Katia scrive una dolce dedica all'ex fidanzato Vittorio - - IsaeChia : ‘#TemptationIsland6’, #VittorioCollina choc: “#KatiaFanelli mi aveva tradito più volte”. E si scatena un acceso bot… - giusy98_juvee : RT @Iperborea_: Como yo te amo: Siamo a Temptation Island Vip e Ciro Petrone, stremato dalla (in realtà brevissima) lontananza di Federica… -