Signorini insoddisfatto del Grande Fratello Vip | Clamoroso no di Giulia De Lellis (Di martedì 24 dicembre 2019) Alfonso Signorini insoddisfatto del suo primo Grande Fratello Vip. Il Clamoroso no di Giulia De Lellis è un boccone troppo amaro da mandare giù. Viene a galla un nuovo retroscena: il nuovo conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, avrebbe tanto voluto come opinionista Giulia De Lellis, al posto di Pupo e Wanda Nara. La … L'articolo Signorini insoddisfatto del Grande Fratello Vip Clamoroso no di Giulia De Lellis proviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

Signorini insoddisfatto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Signorini insoddisfatto