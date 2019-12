Pippo Baudo | triste confessione sul suo Natale | “Momento di solitudine”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 24 dicembre 2019)ricorda un: “Ho trovato calore in un momento di solitudine” Su Di Più una serie di personaggi dello spettacolo hanno raccontato “ilche non dimenticheranno mai”. Tra questi, il grandeha raccontato un particolaredella sua vita in cui rimase da solo. L’imperatore della tv, trasferitosi a Roma per lavoro, infatti, passò il1964 o 1965 (quando era ancora all’inizio e faceva radio, ndr) lontano dalla famiglia che invece era riunita in Sicilia. Una volta finita la trasmissione radiofonica, il grandesi apprestò ad andare a mangiare in un ristorante e… “I tavoli erano pieni di famiglie che brindavano in allegria, mi guardavo intorno… ero.” Fino a quando il proprietario del ristorante decise di sedersi accanto a lui e mangiare insieme. Per: ...

