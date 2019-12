Per la Corte dei Conti il sistema delle concessioni autostradali va rivisto Serve

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 dicembre 2019) Sullein Italia la corda è già stata tirata troppo a lungo. Prima e dopo la tragedia del Ponte Morandi a Genova. Con affari d’oro per i concessionari e assai scarso interesse per gli interessi dei cittadini. La pacchia deve finire. E questa volta a dirlo non è il Governo o una singola forza politica, ma sono direttamente i magistrati. Mentre, con il decreto Milleproroghe, si torna a discutere animatamente dei signori del casello, ieri ladeiha inviato al Parlamento, a Palazzo Chigi, ai Ministeriinfrastrutture e dell’economia, all’Anas e alle Authority competenti in materia una relazione di oltre 120 pagine in cui boccia l’attuale gestione della rete autostradale. IL NODO. I magistrati contabili della sezione centrale di controllo sulla gestioneamministrazioni dello Stato fanno propri dei concetti che in larga parte appaiono dettati ...

