Luca Onestini e Ivana Mrazova | lui spiega | “Un figlio? No perché…”

(Di martedì 24 dicembre 2019), uncon? “No perché è ancora un po’ presto” Quando una coppia sta insieme da tanto tempo e trasmette ai fan e alle persone che la circonda amore e serenità si pensa sempre che in breve tempo si possa allargare diventanto a tutti gli effetti una famiglia calorosa e ancora più numerosa. Diventata quasi una moda come il matrimonio, l’avere figli si è trasformata in una prerogativa, una responsabilità dalla quale non sembra si possa fuggire. Intervistato dal settimanale Mio l’ex gieffinoha raccontato che per ora non vuole avere undalla sua compagna: “No perché è ancora un po’ presto. Non mi piace giocarci e io esiamo due persone responsabili”. Nel loro sano modo di pensare prima ci si deve stabilizzare a livello economico e poi pensare ad allargare la famiglia. ...

