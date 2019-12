L’operaio Atm e la ragazza salvata in metro | Aveva l' età delle mie figlie e voleva

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) Una brusca frenata, la corsa del vagone dellapolitana milanese si arresta di fronte al tentativo di suicidio di una giovanissima. È il 16 dicembre. “Quellaavrà avuto 17 anni, quasi la stessa etàmie gemelline. Il treno poteva travolgerla, così l’ho abbracciata e messa di peso sulla banchina. Ho agito da papà”, racconta oggi Andrea, 50enne operaio dell’Atm che ha salvato la giovane dal gesto estremo. A riportare le sue parole è il Corriere della Sera.“Il treno in fondo al tunnel e lei sui binari. Continuavo a guardare l’uno e l’altra per calcolare quanto tempo mi rimanesse. Avrà avuto 17 anni, poteva essere unamie gemelline”. Poi l’urlo, la corsa per togliere la tensione, il salto giù dalla banchina per portare la ragazzina lontano dal pericolo.Il ...

