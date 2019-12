Faccio un passo indietro Oliverio ritira la sua candidatura in Calabria

(Di martedì 24 dicembre 2019) "unper non consentire che venga distrutto e dilaniato un patrimonio che è la mia storia politica". Lo scrive Mario, presidente della Regione, in una lettera aperta inviata al segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, dopo la decisione dire la propriain vista delle elezioni regionali del 26 gennaio prossimo, sostenendo invece l'imprenditore Pippo Callipo. Un braccio di ferro durato giorni e concluso con ildiche aveva riproposto la propria. Nella lunga missiva,cita la parabola della Bibbia con la quale due donne reclamano entrambe la maternità di un bimbo e Re Salomone, dopo aver chiesto chi fosse la vera madre e aver ricevuto l'ovvia risposta da entrambe, propone di dividere il bimbo in due: "Pur ritenendo di avere tutte le ragioni del mondo - ha spiegato ...

