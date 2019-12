Emilio Fede | “Temo di morire ai domiciliari | lo penso veramente”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 24 dicembre 2019) L’che ci immaginavamo fino a qualche anno fa, quello che era parte integrante del mondo e dell’epopea berlusconiana, non esiste più. Lo dice il tempo che è passato, lo dicono le vicende giudiziarie, che lo costringono agli arrestia 89 anni, lo dice lui stesso.diai, lo, ha raccontato il giornalista, ex direttore del Tg4, al programma radiofonico I Lunatici. Una confessione con cuiha proseguito nel solco delle dichiarazioni recenti alla stampa, con le quali ha sottolineato il sentimento di disfattismo con cui in questo momento si approccia alla sua vita. A poche ore dal Natale,dice: “Vivo questo Natale con molta tristezza e malinconia. Non lo meritavo, non me l’aspettavo, non vedo l’ora di tornare una persona libera. Io uscirò semilibero semi-libero ad aprile, compirò ...

