Australian Open 2020 | aumenta il montepremi e cambia sensibilmente il prize money per i

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) Novità in vista per gli. Ildel primo Slam dell’anno (20 gennaio-2 febbraio) sarà maggiore rispetto a quello dell’anno scorso del 14%. Saranno infatti 71 milioni di dollari (44 milioni di euro) e di ciò ne beneficeranno soprattutto i giocatori che usciranno di scena nelle prime battute. I tennisti, infatti, che verranno sconfitti al primo turno percepiranno comunque 56.000 euro, il 20% in più rispetto al 2019. Come rivela L’Equipe, questo aumento riguarderà marginalmente invece chi vincerà il torneo maschile e femminile (4.1 milioni di dollari e “solo” 20.000 in più rispetto alla stagione passata). La motivazione è quella di prevenire eventuali coinvolgimenti con giochi e scommesse illegali. La decisione presa dagli organizzatori è proprio quella di dare maggior attenzione a quei giocatori che non hanno alle spalle una ...

TennisWorldit : Johanna Konta: 'È in dubbio la mia presenza all'Australian Open 2020' - GDS_it : #Tennis, sale il montepremi dell'Australian Open: 44 milioni euro - pietroscogna : La canadese non ha ancora recuperato al meglio dall’infortunio che la costrinse al ritiro dalle WTA Finals. Austral… -