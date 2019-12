Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Il tempo festeggiare il Natale e per lasarà ancora il momento di scendere in campo. Giovedì 26, infatti, la formazioneaspetterà all’Arechi l’arrivo della seconda forza del torneo, ildelle meraviglie. Per la sfida contro i friulani è stato designato Federicodella sezione de l’Aquila. Il 31enne fischietto abruzzese ha un solocon i campani, la gara vinta contro la Virtus Entella per 2 a 1 mentre, non ha mai diretto ilsarà coadiuvato da Vito Mastrodonato di Molfetta e Luigi Lanotte di Barletta. Quarto uomo Lorenzo Illuzzi di Molfetta. L'articolode l’Aquila: unper iproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Salernitana - #Pordenone a #DIonisi de l'Aquila: un precedente positivo per i granata **… - tvoggi : SANTO STEFANO IN CAMPO: ALL’ARECHI ARRIVA LA MATRICOLA TERRIBILE PORDENONE Per l’ultima gara interna del 2019 la Sa… - peterkama : Pordenone, Tesser: 'Contento della prestazione. Ora la Salernitana' Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha par… -