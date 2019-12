Omicidio Sacchi | Valerio Del Grosso non rivelerà nuovi dettagli sulla morte di Luca per

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019)Delnon parlerà con i giudici per rivelaresull'di. Lo ha confermato a Fanpage.it Alessandro Marcucci, il legale del 21enne accusato di aver ucciso il 25enne personal trainer. Il giovane si era avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha dichiarato che non voleva uccidere nessuno.

infoitinterno : Omicidio Luca Sacchi, Valerio Del Grosso chiama i giudici: «Voglio raccontare tutto» - infoitinterno : Omicidio Sacchi, rivelazione sui soldi nello zaino di Anastasiya - zazoomblog : Omicidio Luca Sacchi Valerio Del Grosso vuole svelare tutto - #Omicidio #Sacchi #Valerio #Grosso -