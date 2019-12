Flamengo | il vicepresidente su Gabigol | «Possiamo chiudere a gennaio»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 24 dicembre 2019) IldelBraz ha parlato del futuro di: «con l’Inter» IldelMarcos Braz ha parlato del futuro di: «Non c’è nulla di definito, abbiamo avuto un buon incontro, le relazioni sono molto buone. Se quest’anno non succede nulla,vedere serisolvere la cosa a». «Proprio come successo quest’anno, quando non chiudemmo l’affare a dicembre ma il mese successivo», ha concluso ai microfoni di fcinternews.it. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Gabigol, il vicepresidente del Flamengo provoca l’Inter: “Accordo impostato sui 22 milioni” - Dalla_SerieA : Terra - È di 16 milioni l'offerta del Flamengo all'Inter per Gabigol - - sportli26181512 : Flamengo, il vicepres. Braz: 'Gabigol? Manca l'accordo economico...': Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo,...… -