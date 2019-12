F1 | Mondiale 2020 | Sebastian Vettel | serve un avvio sprint Il tedesco si gioca la

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La notizia odierna riportata da La Gazzetta dello Sport, circa il prolungamento del contratto del monegasco Charles Leclerc in Ferrari (con cospicuo aumento di stipendio), pone in una condizione decisamente particolare l’altro alfiere della Rossa. Il quattro volte iridato in F1 viene da una stagione problematica e la scadenza del contratto nello obbligherà arsi il tutto per tutto per la riconferma. Come annunciato dal Team Principal Mattia Binotto, la decisione sulla line-up dei piloti sarà presa nel mese di maggio e, di conseguenza, non saranno molte le gare a disposizione del teutonico per dimostrare il suo valore. Se, come detto, Leclerc avrà la certezza di un legame solido e duraturo con il Cavallino Rampante, lo stesso non si può dire per. Un aspetto che, dal punto di vista psicologico, potrebbe incidere molto nella gestione degli equilibri ...

