Brescia scomparsa Nadia Bacchetti

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è una ragazza di soli sedici anni, che èda giovedì diciannove dicembre. Era uscita dalla comunità dove risiedeva a, per andare a scuola, ma lì non è mai arrivata. I carabinieri la stanno cercando senza sosta, insieme al suo papà. Una vicenda drammatica, che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Tutti sperano di riuscire a ritrovarla in fretta ed infatti anche il padre sta facendo diversi appelli su Facebook e rivolti a tutti i suoi conoscenti. In base alle informazioni che sono state rese note,nella mattinata del diciannove dicembre, è uscita dalla comunità e doveva andare a scuola, proprio come faceva gli altri giorni. L’ultima persona ad averla vista, è proprio una sua compagna, che doveva andare nel suo stesso istituto. Non è chiaro se abbia portato con sé il suo cellulare, ma da quel giorno tutti hanno perso le sue ...

