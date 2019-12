Temptation Island | Katia Fanelli torna a parlare di Vittorio Collina | “Per me era tutto”

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di domenica 22 dicembre 2019)è ancora innamorata di, ecco cosa ha detto su Instagram nel giorno del loro terzo anniversarioad attirare l’attenzione del gossip, su Instagram èta adella sua storia d’amore con. La loro relazione è giunta al capolinea durante l’ultima edizione di, ieri sarebbe stato il loro terzo anniversario. Dopo il reality delle tentazioni lei non ha ancora dimenticato l’ex fidanzato, lui invece ha iniziato una relazione con l’ex tentatrice Vanessa. Tramite le sue Instagram Stories laha postato una foto insieme a, ci ha tenuto ad esprimere i suoi sentimenti nonostante tutto. Queste le sue parole: “Sono sempre stata schietta nella vita. Ho sempre esposto i miei sentimenti senza nessuna paura dei giudizi e senza vergogna perché quello che provo ...

Armadillina : E come dargli torto! A noi per tenerci buoni basta non levarci: Grande Fratello Uomini e donne Amici L'isola dei fa… - harryily04 : RT @Iperborea_: Ho sonno: Durante i falò di confronto a Temptation Island può accadere davvero di tutto, ma qualcuno che preferirebbe non… - harryily04 : RT @Iperborea_: Fotonica: Temptation Island Nip ci regala un personaggio iconico, o meglio, fotonico: Katia, la risposta italiana a Paris… -