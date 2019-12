Supercoppa Juventus Lazio | le pagelle | bene Dybala | due i flop

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di domenica 22 dicembre 2019)– Laesce sconfitta dal match valido per laItaliana, I bianconeri, dopo aver risposto conalla rete siglata da Luis Alberto, incassano il ko. Per lasegnano Lulic e Cataldi i gol decisivi. Sarri esce a mani vuote dalla spedizione araba, con gli uomini di Simone Inzaghi che trionfano al termine dei novanta minuti di gioco sul punteggio di 3-1. Male Bentancur e Matuidi,Juve, due iSzczesny 6 De Sciglio 6 (Cuadrado 6) Demiral 6,5 Bonucci 6,5 Alex Sandro 6 Bentancur 5 Pjanic 6 Matuidi 5,5 (D.Costa 6)7 Ronaldo 6,5 Higuain 5,5 (Ramsey 6) All. Sarri 6 Gli avversari Strakosha 6; Felipe 6, Acerbi 6,5, Radu 6,5, Lazzari 6; Luis Alberto 7 (Parolo 6), Leiva 6(Cataldi 7), Milinkovic-Savic 6, Lulic 7; Correa 6,5, Immobile 6,5 (Caicedo sv). All. Inzaghi 7

