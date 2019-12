Supercoppa alla Lazio! E che volete di più?

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 dicembre 2019)E chedi? – C’è poco da dire, da fare, da argomentare, la verità è una sola: la Lazio è mejo della Juventus! E Inzaghi è mejo de Sarri. Vincere 3-1 sulla Juve, per diin uno stadio che faceva il tifo per i bianconeri, che esultava ogni volta che Cristiano Rolando aveva la ventura di toccare un pallone, è una vittoria che vale l’iscrizione con martello e scalpello sul marmo della storia del calcio. La supremazia dei laziali è stata evidente dal primo all’ultimo minuto. Il gioco è stato sempre in mano, anzi no, sui piedi dei biancazzurri, anche quando i bianconeri hanno provato a far valere il loro marchio di fabbrica dotato di campioni che le altre squadre se li sognano. MaLazio non servono i Ronaldi, le bastano un portiere saracinesca, sempre calmo e sicuro per merito della gomma americana; una difesa sperimentata, comandata da un Acerbi ...

