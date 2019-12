Pietro Genovese | risultato positivo ai test per alcol e droga

Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 22 dicembre 2019), figlio del regista Paolo, il ventenne che ha travolto e ucciso Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, èaiper alcool e. Non si conoscono ancora i livelli delle sostanze trovate nel suo sangue e, per questo motivo, bisognerà attendere qualche altro giorno. La notizia è trapelata poco fa: sembra che ieseguiti su, il ventenne alla guida del Suv che ha travolto Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, sarebbero positivi. Il ragazzo, figlio del noto regista Paolo, era stato sottoposto agli esamiemici e tossicologici subito dopo l’incidente. Non si conoscono, però, i livelli e, per questo, bisognerà attendere qualche altro giorno.era alla guida di una Renault Koleos quando si è ritrovato ...

Agenzia_Ansa : La tragedia di Gaia e Camilla le due 16enni travolte e uccise a #Roma. Choc per Pietro Genovese, l'investitore, che… - Agenzia_Ansa : Travolte e uccise due 16enni a Corso Francia a #Roma. Parla il registra Paolo Genovese, papà dell'investitore Pietr… - fanpage : Gaia e Camilla travolte e uccise a Roma: l'investitore Pietro Genovese positivo ad alcol e droga -