Napoli | chiede di spostare l’auto parcheggiata alla fermata | autista Anm aggredito

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di domenica 22 dicembre 2019) Undi Anm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a, in servizio sul filobus della linea 254, è stato. L'uomo, nei pressi di piazza Principe Umberto, ha chiesto a un'automobilista dila vettura,: il ragazzoguida è sceso dall'abitacolo e ha minacciato l', mandando in frantumi la porta del filobus.

Shining__Star94 : Qualcuno chiede a Ozpetek il significato di Napoli Velata per favore #domenicain - SiamoPartenopei : Cronache di Napoli - Oggi summit per Boga: c'è intesa per un quinquennale, il Sassuolo chiede 20 milioni - BiBi_Jazz23 : RT @DelbonoDaniela: Questa è una città che ti chiede di cambiare punto di vista per conoscerla meglio! Centro storico,Napoli -