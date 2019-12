Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di domenica 22 dicembre 2019) Dopo il clamoroso 5-0 subito a Bergamo dall’Atalanta, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn del possibile arrivo in casa rossonera di Zlatan. “Sono domande che dovete fare ai dirigenti, ho già espresso il mio pensiero, è un grande campione che alzerebbe la competitività, quella voglia e quella determinazione che poi ti serve in partita. La prestazione di oggi è figlia di una cattiva settimana e la responsabilità è anche mia”. Parole che fanno pensare che il giocatore possa davvero arrivare al Milan. Come noto, “Ibra” era finito da tempo anche nel mirino del Napoli e De Laurentiis aveva commentato l’accostamento dello svedese alla piazza azzurra. La cattiva situazione di classifica ha fatto scivolare l’ingaggio dello svedese al di sotto delle priorità. Inoltre, sembra che Gattuso voglia evitare di ...

wwwSPORTit : Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton. Così Ibrahimovic si allontana dal Milan - atmilan1899 : #Milan-#Ibrahimovic, il silenzio continua: lo svedese si allontana da ritorno in rossonero - Notiziedi_it : Milan-Ibrahimovic, il silenzio continua: lo svedese si allontana da ritorno in rossonero -