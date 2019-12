CorSport | Sassuolo-Napoli | ballottaggio Callejon-Lozano per un posto nel tridente

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 dicembre 2019) La novità sostanziale della seconda panchina in azzurro di Gattuso riguarderà il centrocampo. Allan e Fabian si scambieranno il, come hanno già fatto nel secondo tempo di-Parma, la settimana scorsa. Ma anche in attacco c’è ancora qualcosa da definire, scrive il Corriere dello Sport. Questa settimana la squadra ha lavorato a ritmi molto intensi, tanto che venerdì il tecnico ha deciso di fare solo una seduta di scarico. Ieri, invece, c’è stata la seduta tattica per valutare i possibili schieramenti in campo. E allora ecco le scelte di Gattuso, che dovrebbero essere quelle definitive. “Fabian al centro del tris di mediana, con Allan mezzala destra e Zielinski mezzala sinistra”. In porta viene confermato Meret, che avrà davanti a lui una coppia centrale di difesa piuttosto obbligata, a causa degli infortuni, quella formata da Manolas e Luperto. Ai loro fianchi ci saranno ...

