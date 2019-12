Boban | “Imbarazzante Questo non può essere il Milan”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 dicembre 2019) Dopo la sconfitta del Milan contro l’Atalanta,ha rilasciato alcune dichiarazioni: “La prestazione non c’è stata, fa molto male. Addirittura imbarazzante,non puòil Milan. Oggi è giustosconcertati perché si tratta di una sconfitta terribile, è tremendo perdere 5-0. Dobbiamo pensare tanto e pensare bene, reagire ed avere carattere. Noi restiamo supercontenti di Pioli, non c’entra nulla con il ko di oggi. Il mercato? Succederà qualcosa, ma non è semplice”. Sulla reazione della squadra: “Oggi parlare dei singoli è difficile. Tutta la squadra dall’inizio alla fine non ha reagito, non ha saputo uscirne fuori e trovare la maniera di giocarla con la testa in maniera diversa visto che l’avversario era superiore sotto tutti gli aspetti”.è apparso molto rammaricato: “Cercheremo di fare del nostro ...

Gazzetta_it : #AtalantaMilan, #Boban durissimo: 'È stato imbarazzante: questo non può essere il @acmilan' - Guillaumemp : Boban a MilanTV : “Aver visto questa differenza per 90 minuti ha fatto malissimo. È imbarazzante. Ma non dobbiamo b… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Boban duro: '#Milan imbarazzante, non sarà un bel Natale'????? -