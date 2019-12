Amadeus | arriva una bella notizia Per il conduttore una grande soddisfazione

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 22 dicembre 2019) Seguire gli ascolti tv rivela sempre grandi sorpresa. Sabato 21 dicembre 2019 la sfida è stata tra Tu sì que vales! e qualche altro programma, schierato da Rai 1 e pronto a reggere il confronto. I soliti ignoti hanno vinto, ma bisogna comprendere i motivi e questi possono risaltare proprio da un’analisi di share. Forse perché su Canale 5 è andato in onda Il meglio di Tu sì que vales? I soliti ignoti comunque si è confermato essere una garanzia per Rai 1. Ieri sera lo Speciale Telethon ha registrato 4.046.000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale 5, L’album di Tu sì que vales è stato seguito da 2.906.000 spettatori, con uno share del 17.4%. Visti i dati delle principali reti Rai e Mediaset, scopriamo cosa è successo sugli altri canali. Ecco gli ascolti tv della prima serata di sabato 21 dicembre: Rai 2 – NCIS: 1.178.000 di spettatori e il 5.4% di share, Instinct: 757.000 ...

