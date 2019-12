Violenta una ragazza e lei si suicida a 27 anni | ex suora condannata a 3 anni per abusi

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 21 dicembre 2019) Exper violenza sessuale Una exdi colpevole di aver abusato di unadi Busto Arsizio (Varese), è stataa 3e 6 mesi di carcere per violenza sessuale. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa rendendo definitiva la pena per Maria Angela Farè, questo il nome dell’imputata, che con la sua violenza ha condotto la vittima, Eva Sacconaggio, al suicidio. Stando agli atti del processo, la exapparteneva alle Figlie di Maria Ausiliatrice e ha iniziato ad avvicinarsi alla giovane quando questa era ancora minorenne, per instaurare una relazione e iniziare arla dopo il compimento dei 25, dal 2010 al 2011. La giovane si èta quando aveva 27. Ora la condanna della, giànei primi due gradi di giudizio per violenza sessuale, violenza privata e stalking, è diventata definitiva dopo la sentenza ...

