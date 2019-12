Lecce | Liverani | «Mancosu migliora ma difficilmente partirà titolare»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) In conferenza stampa, Fabio, ha parlato del suo capitano Marcoe della possibilità di vederlo dall’inizio Fabioha parlato in conferenza stampa della possibilità di vedere Marcodal primo minuto nel match di domani contro il. «Si è allenato bene e parecchio, ma bisognerà capire quanto potrà giocare poiché viene da un lungo stop. Ma averlo con noi, perché ci è mancato anche nel corso degli allenamenti, è già una buona cosa. Vedremo quella che sarà la nostra disposizione in campo, è difficile però vedere sia lui che Farias dall’inizio. Mi servono certezze fisiche in questo momento, perché domani dovremo fare una partita da: corsa e cuore» Leggi su Calcionews24.com

