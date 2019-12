Decreto Milleproroghe | via libera del Consiglio dei ministri “salvo intese”

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 21 dicembre 2019), viadeldei“salvo intese” Ildeiha dato il viaalcon la formula ‘salvo intese’. Lo riporta l’agenzia Ansa, che lo ha appreso da fonti di governo. I, riuniti ormai da diverse ore, stanno esaminando anche ilintercettazioni. La bozza delprevede che, in caso di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o autostrade, in attesa di individuare un nuovo concessionario, la gestione può passare all’Anas. Al concessionario è dovuto il valore delle opere realizzate, le penali e gli altri costi da sostenere in conseguenza dell’estinzione del rapporto, a meno che lo stop alla concessione sia per suo inadempimento. Assente dal testo invece la norma ‘per assicurare la continuità’ delle funzioni ...

