Busto Arsizio | condanna definitiva per la suora che abusò di Eva

(Di sabato 21 dicembre 2019) Valentina Dardari Confermata la pena a tre anni e sei mesi di reclusione a Maria Angela Farè, lachesessualmente di Eva Sacconago, morta suicida nel 2011per la exaccusata di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina che frequentava l’oratorio di. La Corte di Cassazione ha confermato le sentenze di primo grado e d’appello. Maria Angela Farè è stata quindita in viaa tre anni e sei mesi di carcere per aver abusato sessualmente di Eva Sacconago, la 26enne morta suicida nel 2011. Confermata la sentenza La conferma della Corte d’appello era arrivata lo scorso marzo, e ieri, venerdì 20 dicembre, è arrivata anche quella della Corte Suprema. Il reato di cui Farè è accusata è stato definito non conforme alla sospensione della pena per la concessione di una misura alternativa alla detenzione dietro le ...

