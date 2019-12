Volkswagen - In programma il lancio di 34 modelli nel 2020 (Di venerdì 20 dicembre 2019) La Volkswagen ha in programma di lanciare l'anno prossimo 34 nuovi modelli, di cui 12 Suv e otto veicoli elettrificati. Inoltre, durante il 2020, partirà l'offensiva elettrica con l'arrivo nelle concessionarie della ID.3 in estate, e successivamente della Suv ID.4, sulla quale abbiamo raccolto alcune informazioni esclusive all'ultimo Salone di Francoforte. Investimenti per 11 miliardi sull'elettrico. Siamo all'inizio di una nuova era", ha affermato il direttore operativo del marchio tedesco Ralf Brandstätter, sottolineando l'impegno finanziario sulle tecnologie per il futuro: saranno investiti, fino al 2024, 19 miliardi di euro, di cui 11 miliardi dedicati esclusivamente alla mobilità elettrica. La strategia di elettrificazione della gamma permetterà alla Casa di soddisfare alcuni degli obiettivi esplicitamente dichiarati nel rispetto delle prescrizioni dell'accordo di ...

Leggi la notizia su quattroruote

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Volkswagen programma