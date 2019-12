Sversamenti illeciti nel Tanagro | sequestrati impianti a Polla

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – I Carabinieri Forestali di, venuti a conoscenza attraverso i social network di un probabile sversamento di rifiuti liquidi in un affluente del, sito nei pressi della zona industriale di, al termine di mirati controlli ed ispezioni nell’area industriale, individuavano presso un noto colorificio uno scarico di reflui industriali che, risultava sprovvisto di qualsiasi autorizzazione, così come l’impianto di estrazione, che immetteva i fumi di processo in atmosfera. In particolare è stato accertato che le acque di piazzale, caratterizzate anche dalla presenza di sostanze derivanti dalle lavorazioni, venivano prima raccolte attraverso apposite griglie, e successivamente convogliate, attraverso un pozzetto collegato alla fognatura (non servita da impianto di depurazione) direttamente in ...

