Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | svelato il ruolo segreto di Mark Hamill!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 21 dicembre 2019): L'diha riportatoHamill nel mondo della saga e l'attore ha avuto anche un: L'diha riportatoHamill nel mondo della saga stellare e ora è statoilche gli ha affidato il regista J.J. Abrams nel film. Non proseguite ovviamente con la lettura se e non avete ancora visto il film! In Episodio IX l'interprete di Lukeha infatti prestato la propria voce a un alieno. Come accaduto anche in Gli ultimi jedi, nel lungometraggio - di cui potete leggere la nostra recensione di: L'diHamill interpreta una creatura e in questo caso ha ildi Boolio. ...

WeCinema : Week end al cinema: via alla grande sfida di Natale con @StarWarsIT, #Pinocchio e #LaDeaFortuna, continuando fino a… - StarWarsIT : STAR WARS HEROES: Rey e Kylo Ren immortalati nel marmo dagli scultori Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani per celebrare… - FedericoBozzao : Posso dire? Star Wars 9 mi è piaciuto. È il migliore della trilogia. Mi ha emozionato -