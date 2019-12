Mattino | Mertens piace all’Arsenal di Arteta e anche a Inter e Roma

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ilscrive del mercato che ha Dries. Quali sarebbero le opzioni disponibili in caso di mancato rinnovo con il Napoli, opzione che al momento sembra essere finita nel cassetto? Il quotidiano scrive che il belgaalla Premier, e in particolare all’Arsenal. “Chepiaccia in Premier League, tra l’altro, non è un mistero: ci sono diverse formazioni inglesi che lo seguono con attenzione, tra cui l’Arsenal che, a breve, accoglieràcome nuovo tecnico.figlio calcistico di Guardiola e della sua scuola, quella che vede nello spazio il centravanti: la stessa impostazione tattica che ha cambiato la vita di”. Non solo Inghilterra, però. “Inoltre, sempre suc’è stato l’esse mostrato dalle prime quattro della classe in Serie A: Juve,e, in misura minore, Lazio. Nerazzurri e giallorossi potrebbero...

call_the_kernel : #Mertens ha chiesto un triennale agli stessi soldi attuali e vorrebbe chiudere la carriera da noi. #ADL invece vuol… - MondoNapoli : Il Mattino: 'Mertens, due richieste per restare a Napoli per sempre. La risposta di De Laurentiis...' -… - lucbofficial : RT @cifra73: ????????Sportitalia parla di una proposta da 4 mln, quando l'ambiente rema con te...?? -