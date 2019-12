Mara Carfagna presenta Voce libera: “Inizia un’avventura bellissima” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Mara Carfagna ha presentato la nuova associazione da lei fondata, Voce libera, annunciando “un’avventura bellissima”. All’interno del comitato tecnico scientifico sono stati inseriti nomi importanti tra i quali Carlo Cottarelli, Alfonso Celotto, Alberto Brambilla, Fabio Roversi Monaco e Giuliano Urbani. Inoltre, Voce libera è nata per “tornare alla competenza“. “Il Paese – secondo Carfagna – ha bisogno di persone che hanno esperienza e che conoscono i problemi che il Paese si trova ad affrontare”. Al via dunque una nuova avventura. Mara Carfagna presenta Voce libera Voce libera nasce “perché amiamo molto il nostro Paese” ha spiegato Mara Carfagna nella giornata di presentazione ufficiale dell’associazione. “Non ci rassegnamo a vederlo ridotto in questo Stato- ha aggiunto -. Un Paese che non riesce a ...

Leggi la notizia su notizie

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mara Carfagna