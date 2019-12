Mafia e ‘ndrangheta | altri arresti in Piemonte e Sicilia | colpiti i boss scappati degli

Leggi la notizia su newnotizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Maxi-blitz a Messina, nella nottata di oggi:anni ‘80, i cosiddetti “”, che erano tornati per riprendersi la città. Altre 8 misure cautelari sono state emanate inLa Squadra Mobile di Messina ha compiuto, nel corso della notte appena trascorsa, una retata che ha colpito la malavita presente nella città … L'articoloinanni ’80. In manette un membro di FdI NewNotizie.it.

matteosalvinimi : #Salvini: Con tutti i problemi di mafia, camorra, ‘ndrangheta, spacciatori di droga che ci sono in Italia non capis… - NicolaMorra63 : Si continua a sottovalutare la capacità suadente della #Ndrangheta ndrangheta di corrompere ed infiltrarsi dappertu… - Deborah95757878 : @FedericoDezzani Vi invito a rileggere con attenzione ' Mafia, camorra e 'ndrangheta, come il meridione e l'Italia… -