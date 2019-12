Lorenzetto svela “Chi (non) l’ha detto” e boccia le citazioni sbagliate (Di venerdì 20 dicembre 2019) Lorenzetto svela “Chi (non) l’ha detto” e boccia le citazioni sbagliate – “Citate, citate, qualcosa resterà”. Scusatemi se apro con questa improvvisata autocitazione (ma potrei attribuirla a Rousseau, a Voltaire, a Francis Bacon o, come faceva Montanelli quando inventava un aforisma, a Talleyrand) la recensione del ponderoso ma agile libro di Stefano Lorenzetto “Chi (non) l’ha detto – Dizionario delle citazioni sbagliate” (Marsilio, 2019, 394 pagine, 18 euri). Stefano Lorenzetto, amabile gran pignolo veronese, grande firma dell’Arena, del Giornale, de La Verità, del Corriere della sera, è noto in tutto il mondo per aver conquistato il primato nella classifica del Guinness nella speciale categoria dedicata alle interviste di un’intera pagina di quotidiano a personaggi noti e meno noti ma che la notorietà la meritavano più degli altri. Un gran pignolo ma soprattutto un gran curioso, ...

Leggi la notizia su romadailynews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lorenzetto svela