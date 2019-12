“Froci, dovete morire”, i “Papà per scelta” ricoperti di insulti sui social (Di venerdì 20 dicembre 2019) “Froci, dovete morire”: i Papà per scelta ricoperti di insulti per aver raccontato la loro storia di omogenitorialità Una serie di pesanti insulti sui social a sfondo omofobo per aver raccontato la loro storia. Christian e Carlo hanno costituito una famiglia tutta al maschile: sono due papà per scelta, e hanno avuto due gemellini di quasi due anni attraverso la maternità surrogata. I due uomini raccontano la propria vita attraverso la pagina Facebook Papà per scelta: il loro amore, l’unione civile, il viaggio in America per accogliere Seba e Julian, gemellini nati da una mamma surrogata. Una storia che non è piaciuta a tutti, come prevedibile, ma forse la mole di insulti da cui Carlo e Christian sono stati travolti è forse peggiore di quanto ci si potesse immaginare. “Froci, contro natura, pervertiti, morite“, sono alcuni dei commenti che si leggono in rete ...

Leggi la notizia su tpi

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Froci dovete