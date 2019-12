Clizia Incorvaia: "Il Gf Vip? Un'occasione di riscatto" - (Di venerdì 20 dicembre 2019) Gianni Nencini Intervistata da Grazia, Clizia Incorvaia, ex di Francesco Sarcina, parla della sua partecipazione al Grande Fratello Vip: "Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglia che sia un'occasione di riscatto. Sarcina teme che vengano fuori i suoi tradimenti" Sebbene la sua partecipazione non sia stata ancora ufficializzata, Clizia Incorvaia - dalle pagine di Grazia - parla dell'entrata al Grande Fratello Vip come di un'occasione di riscatto: "Voglio ritornare a splendere. Rinascere dalle mie ceneri, farmi conoscere per come sono davvero". Dopo la turbolenta fine del rapporto col cantante Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia si dice pronta a varcare la porta della Casa più spiata d'Italia, soprattutto per il ritorno economico della partecipazione al reality: "Il cachet è interessante e il premio finale pure. Ho detto sì perché ho bisogno della mia ...

