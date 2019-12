Clizia Incorvaia al GF Vip | “Sarcina teme che sveli i suoi segreti”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019)al Grande Fratello Vip, dopo la fine dell’amore con Francesco Sarcina e uno strascico di gossip roventi sul presunto triangolo di passione che ha visto in ballo Riccardo Scamarcio. Per l’influencer si aprono le porte del reality formato ‘volti noti’, in cui spera di poter restituire alla sua vita una dimensione di ritrovata serenità. Nelle sue parole sulla scelta di partecipare al format, però, c’è spazio anche per un affondo al suo ex.al Grande Fratello Vip Come riportano diverse testate, tra cui Tgcom24,avrebbe confermato la sua presenza al Grande Fratello Vip attraverso i microfoni del settimanale Grazia. Nel corso dell’intervista, l’influencer sarebbe tornata sul caso della tormentata separazione da Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni finito tra le fiamme del gossip con lei e Riccardo Scamarcio (dopo aver accusato ...

