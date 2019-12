Cecilia Rodriguez Parla Della Lite con Giulia Salemi e Rivela i Suoi Problemi di Salute!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ospite di Lorella Boccia,si è raccontata in una lunga intervista. Tra i vari argomenti hato anche del suo attuale rapporto con, con cui pare abbia litigato. La showgirl argentina ha ancheto idi salute oltre are di molto altro. Ecco cosa hato la sorella di Belen. La nuova edizione del programma di Lorella Boccia, Rivelo, è appena iniziata ed ha visto come prima ospite. La sorella di Belen si è raccontata in una lunga intervista dove hato del suo attuale rapporto cone deidi salute. Nei giorni scorsi sono uscite delle indiscrezioni, secondo le quali le due ragazze avrebbero litigato. I motivinon sono chiari ma pare che laabbia bloccato su WhatsApp la. Adessoha messo le cose in chiaro spiegando cosa è successo e ...

trash_italiano : CECILIA RODRIGUEZ HA DAVVERO DETTO CHE GDL E IANNONE STANNO BENE INSIEME PERCHÉ SONO ALTI 'UN METRO E UNA BANANA' #Rivelo - novasocialnews : Cecilia Rodriguez confessa: 'Mangiavo fino a stare male e vomitavo' #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - blogtivvu : Cecilia Rodriguez spiega la battuta su Giulia De Lellis e Andrea Iannone -