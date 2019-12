Star Wars | L’ascesa di Skywalker | la video recensione

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ladi: L'ascesa di: l'episodio IX diretto da J.J. Abrams che chiude in modo soddisfacente la saga di George Lucas. In occasione dell'uscita al cinema del film di J.J. Abrams con Adam Driver, Daisy Ridley e John Boyega, vi proponiamo ladi: L'ascesa di, letta da Giuseppe Grossi. Questa nuova, terza e (forse) ultima trilogia diè sempre stata la più ambiziosa e, proprio per questo, più difficile. Magari non ha mai particolarmente brillato di originalità o innovazione, ma il ciclo iniziato, e ora concluso, da J.J. Abrams ha avuto il merito di riportare in auge una saga difficile, perché fin troppo idolatrata e idealizzata. Nonché vastissima, oltre ogni immaginazione, al di fuori ...

