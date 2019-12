Riccardo Guarnieri | il gesto per Ida Platano non piace a tutti Il cavaliere costretto a

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Idasi sposano. Se la proposta di matrimonio a Uomini e Donne non era andata secondo i piani (di lui), quella successiva, arrivata a sorpresa in un parcheggio, ha avuto un lieto fine. Nello studio del trono over Ida aveva avuto un tentennamento dovuto (ancora) ai soliti problemi. Con poche parole, e tanto dolore negli occhi, aveva rifiutati l’anello e dichiarato di non essere ancora pronta a fare quel passo colconosciuto proprio da Maria De Filippi e con cui ha avuto forse la storia d’amore più travagliata di tutta la storia del programma. Poco dopo, però, la dama ha fatto marcia indietro e, messe da parte le nozze almeno per il momento, ha lasciato UeD conper provare a ricostruire solide basi per il loro rapporto. Qualche selfie di coppia e dediche romantiche dopo, è arrivata la seconda proposta di matrimonio. (Continua dopo la ...

zazoomblog : Uomini e Donne nuova sorpresa per Ida Platano: Riccardo Guarnieri le consegna l’anello - #Uomini #Donne #nuova… - KontroKulturaa : Uomini e Donne, nuova sorpresa per Ida Platano: Riccardo Guarnieri le consegna l'anello - - infoitcultura : Riccardo Guarnieri ha chiesto di nuovo a Ida Platano di sposarlo, questa volta la dama ha detto sì -