Pinocchio | cose che forse non sai sulla fiaba di Carlo Collodi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Da oggi Matteo Garrone porta al cinema la propria versione di, classico senza tempo di, giunto al cinema e in televisione in svariate forme, come film d’animazione o lungometraggio con attori reali. Il celebre regista italiano ha optato per quest’ultima soluzione, proponendo un cast d’eccezione. Nel ruolo di Geppetto l’attore e regista Premio Oscar Roberto Benigni, che torna a cimentarsi con questadopo la sua versione sul grande schermo. Per lui il ruolo di Geppetto, con Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini come Gatto e la Volpe, mentre a Gigi Proietti è stato proposto il ruolo di Mangiafuoco. A un adattamento dellasta lavorando anche Guillermo del Toro, per quella che è una storia senza tempo, che si adatta perfettamente sia a una narrazione più classica, per bambini e famiglie, che a una più adulta, dai toni anche dark, volendo. Ciò riconduce a quello che ...

