Perché l’impeachment è un boomerang per i dem

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Come ampiamente previsto, e senza troppe sorprese, la Camera degli Stati Uniti a maggioranza dem ha approvato l’impeachment, al termine di un dibattito durato otto ore sui due capi d’accusa mossi al presidente dai suoi avversari: abuso di potere e ostruzione del Congresso. “Il presidente Trump – osservano i democratici – ha realizzato il peggior incubo dei nostri padri fondatori”. The Donald è accusato dai dem di aver fatto pressioni all’omologo ucraino Volodymyr Zelensky chiedendo a quest’ultimo di mettere sotto inchiesta l’ex vicepresidente Joe Biden e il figlio Hunter per i suoi controversi affari in Ucraina in cambio di aiuti militari. Trump è è il terzo presidente dopo Andrew Johnson, nel 1868, e Bill Clinton, nel 1998, a essere messo in stato di accusa (Richard Nixon si dimise il 9 agosto 1974, per anticipare l’imminente impeachment in ...

