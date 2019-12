“Non lo ammetteva” Nadia Toffa | stavolta è Vittorio Feltri a parlare di lei E non sono

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nelle scorse ore vi abbiamo parlato delle dichiarazioni rilasciate al ‘Corriere della Sera’ dalla mamma di, Margherita Rebuffoni. La quale aveva confessato di aver mentito a fin di bene alla figlia: “All’inizio dell’estate le ho raccontato una bugia: le ho detto che ero debilitata, che avevo bisogno di essere ricoverata alla Domus Salutis per delle cure. E le ho chiesto di venire con me, visto che avevamo promesso di non lasciarci”. La signora aveva aggiunto: “Non sapeva che è una struttura per malati terminali. Lei è venuta a mancare lì, il giorno prima miaccorta che era cambiata. Ho cercato di affrontare la sua malattia con rispetto. Quando vuoi vola tesoro mio, le sussurravo”. La morte della conduttrice ed inviata de ‘Le Iene’ è stata solo fisica, visto che la sua figura è rievocata praticamente ogni giorno. Proprio ...

shirouxpgdr : @shigarakixpgdr << Non sto mentendo! Non ho veramente trovato nulla di importante...!>> Lo sguardo del celeste non… - Chicomesol : RT @GiancarlaPassa2: A casa mia funzionava cosi' Mia madre (un generale) Non ammetteva facce o commenti . Quello era e quello si finiva.… - GiancarlaPassa2 : A casa mia funzionava cosi' Mia madre (un generale) Non ammetteva facce o commenti . Quello era e quello si finiv… -