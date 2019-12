Massimo Boldi a 360° | contro le Sardine e scettico su Salvini

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Cipollino,le. Non, non è una bugia. L’attore comico, al momento disoccupato rispetto al grande schermo o ai cinepanettoni a cui ci ha abituato per anni, tra alti e bassi e tra molte volgarità, ora ha deciso di dedicare le sue attenzioni ai giovani che in questi giorni manifestano a migliaia nelle piazze italiane. Così oltre alle parole al miele per Silvio Berlusconi («Nei suoi confronti provo un affetto e un’amicizia enormi, è un uomo irripetibile») e i dubbi su Matteoper il dopo Cavaliere («Un astro come Berlusconi capita raramente, forse una volta sola») si scagliale, il movimento di giovani che sta riempiendo le piazze italiane: «Io so che le mie figlie sono laureate e non trovano lavoro. Figurati uno che va in piazza. Io, fossi un ragazzo, non andrei a manifestare». Cipollino, come lo chiamano da sempre i suoi fan, non risparmia ...

