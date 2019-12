Lutto a Uomini & donne Un dolore terribile per l’ex tronista di Maria De Filippi

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il mondo disi stringe attorno aldi Luigi Mastroianni. Lo fa sapere a tutti tramite il suo account Instagram: Luigi piange la scomparsa di due amici.protagonista di “”, programma condotto daDe, ha deciso di condividere dal social delle stories in cui ha raccontato ai fan il suo. Luigi è originario di Palagonia, un paese in provincia di Catania, ed è lì che ha avuto luogo la tragedia: “Io vengo da Palagonia . Dico che sono di Catania, ma in realtà sono un ragazzo di paese – ha fatto sapere da Instagram – Spesso dico Catania, per semplificare il tutto”. “Sono venuto a conoscenza che oggi, a distanza di otto ore, sono morti due miei concittadini, due miei amici, diciamo persone che conosco. Essendo di zona conosco tutti…”. Non manca un appello affinché non succeda più: “Sono morti un ragazzo di 17 anni e uno di 22. ...

zazoomblog : Uomini e Donne Luigi Mastroianni in lutto: Due miei amici sono morti nel giro di 8 ore - #Uomini #Donne #Luigi… - zazoomblog : Gravissimo lutto a Uomini e Donne la straziante perdita dell’ex tronista: ‘Non lo accetto…’ - #Gravissimo #lutto… - KontroKulturaa : Gravissimo lutto a Uomini e Donne, la straziante perdita dell'ex tronista: 'Non lo accetto...' - -