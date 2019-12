L’App Google non sa cos’è iMessage

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Se per caso non sapete cosa sianon chiedetelo all'App, in quanto "non lo sa". Eseguendo una ricerca per "What is?" utilizzando l'Appnon si ottiene alcun risultato. Il curioso "bug" individuato per la prima volta da un utente Reddit sembra verificarsi su tutti i dispositivi Android in tutto il mondo, tuttavia sui dispositivi impostati con la lingua italiana il bug non si presenta. L'articolo L’Appnon sa cos’èproviene da TuttoAndroid.

inter494 : @SantiXVI Disinstalla l'app e cerca su google santiXVI twitter - enricogei : - Medicinaonweb : RT @Medicinaonweb: Dopo l'aggiornamento dello smartphone è apparso un fastidioso assistente vocale e volete eliminarlo per sempre? Scopri c… -